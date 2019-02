Perruques, vernis... En rémission d'un cancer, elle alerte sur les coûts cachés liés à la maladie

Christel Balme est en phase de rémission. Il y a un an et demi, cette préparatrice en pharmacie et maman d'une adolescente de 17 ans a été diagnostiquée d’un cancer du sein. Une maladie difficile tant physiquement que moralement, à laquelle s’ajoute un "profond sentiment d’injustice". Dans les colonnes du Parisien ce lundi, et à l’occasion de la Journée mondiale contre le cancer, elle dénonce les freins financiers et administratifs qui mettent des bâtons dans les roues de nombreuses femmes.





"Non seulement on est malade, il faut subir les effets secondaires du traitement qu’on vous donne pour combattre le cancer, mais il faut en plus subir tout ce qu’il y a à côté : tout ce qu’on doit payer pour éviter le pire des effets secondaires. On s’était amusées à le calculer avec une amie : entre 500 et 800 euros que vous devez lâcher par période lors de votre traitement", explique-t-elle au quotidien.