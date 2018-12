Pic de crises cardiaques pendant les fêtes : quels sont les gestes qui sauvent ?

Face à l'arrêt cardiaque, il est urgent d'agir. L'appel du Samu (15) avant toute intervention est indispensable. Plus les secours seront prévenus tôt, plus la personne aura de chances de s'en sortir. Sans prise en charge immédiate, près de 95 % des arrêts sont fatals. Décrivez tout d'abord ce que vous avez vu et l’état de la victime, puis donnez l'adresse exacte et enfin, expliquez tout ce qui a déjà été fait ou ce qui est fait (changement de position de la victime, massage cardiaque, etc.). Ne raccrochez pas avant que votre interlocuteur ne vous le précise.





En attendant leur arrivée, vérifiez que la personne est bien inanimée et ne respire plus ou que ses mouvements respiratoires sont inefficaces, lents et bruyants. Si tel est le cas, procédez à un massage cardiaque. "Lors d’une fibrillation ventriculaire [ce dont il s'agit la plupart du temps, ndlr.], le cerveau souffre très rapidement : il n’est pas alimenté en oxygène car le sang ne circule plus. Au-delà de 5 minutes d’arrêt du cœur, si on ne fait rien, les lésions cérébrales sont irréversibles, puis c’est la mort assurée. Le massage cardiaque permet de relancer la circulation sanguine et donc l’oxygénation des cellules", indique la Fédération Française de Cardiologie.





- Allongez tout d'abord la victime sur un surface dure et mettez-vous à genoux contre elle, sur le côté.

- Positionnez vos mains l'une sur l'autre et placez les au milieu du thorax de la victime, entre les deux seins. Gardez les bras tendus et appuyez de tout votre poids. "Ce ne sont pas les bras ni les mains qui appuient mais tout le corps." N'hésitez pas à appuyez fort, mieux vaut des côtes cassées qu'une vie perdue. À chaque pression, la Fédération conseille d'enfoncer les mains de 5 à 6 centimètres dans la poitrine.

- Les pressions doivent se faire à un rythme régulier, environ deux par secondes. Pour vous y aider, un hôpital new-yorkais a élaboré une playlist Spotify dont les musiques reprennent le tempo d'un massage cardiaque. Intitulée "Songs to do CPR to", (vous pouvez y accéder ICI), elle contient 47 titres allant de "I will survive",de Gloria Gaynor à "Sorry", de Justin Bieber ou encore"Rock your body", de Justin Timberlake.

- "En alternance, on peut effectuer deux insufflations, ou bouche-à-bouche, toutes les 30 pressions", ajoute la FFC. Celles-ci ne sont cependant pas indispensables.

- Veillez à ne jamais arrêter le massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours ou ce que la personne soit réanimée. Si vous êtes plusieurs, vous pouvez vous relayer.