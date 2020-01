Pollution : les règles à suivre pour se protéger des particules fines

Les particules fines font leur retour. La procédure d'alerte à la pollution aux particules fines a été déclenchée mercredi dans six départements du Grand Est. La Meurthe-et-Moselle, la Moselle, les Ardennes, la Marne, l'Aube et le Bas-Rhin sont concernés par cette alerte.

Le tout comporte un risque pour la santé puisqu'une exposition, même de courte durée, présente un risque pour la santé des populations les plus sensibles comme les nourrissons, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes souffrant d’une pathologie respiratoire ou cardiaque. Ils sont plus exposés à l’irritation des yeux, de la gorge, du nez ou des crises d’asthme. A plus long terme, d’autres pathologies plus graves peuvent se manifester. C’est pourquoi le ministère de la santé rappelait dans un communiqué les recommandations à suivre pour se protéger.