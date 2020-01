Pièces Jaunes : "Merci madame, vous avez toute mon admiration", l’hommage de Brigitte Macron à Bernadette Chirac

Brigitte Macron, Présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France, et Didier Deschamps, parrain de cette 31e édition, ont lancé l’opération Pièces Jaunes 2020 ce mercredi 8 janvier au CHRU d’Orléans. À cette occasion, ils étaient tous les deux les invités exceptionnels du JT de 13H de TF1, en duplex d'Orléans.

Interrogée par Jean-Pierre Pernaut, Brigitte Macron a notamment salué l’action de Bernadette Chirac, dont elle a pris le relais à la tête de l’opération. "Quand on va dans les hôpitaux, on voit les maisons des parents, on voit la place que, grâce à elle, les familles ont pu prendre", a-t-elle dit. "Merci madame, vous avez toute mon admiration. Je vais essayer de faire comme vous et de relever de nouveaux défis", a-t-elle ajouté. Brigitte Macron a également précisé que les trois principaux axes de cette édition 2020 seraient "pour les patients, pour les soignants et pour les aidants". De son côté, Didier Deschamps, déjà parrain l’an passé, a rappelé qu’il était "très sensible à la cause des enfants" et que c’était pour cette raison qu’il avait accepté de "mettre sa notoriété au service des enfants, des parents et du personnel hospitalier".

Sur le plan pratique, la collecte des pièces jaunes se déroulera jusqu'au 15 février avec la mise à disposition de 2,3 millions de tirelires dans les bureaux de La Poste et dans les grandes surfaces.