Plastique : le substitut du bisphénol A aussi dangereux ?

La suppression du bisphénol A des boîtes de conserve, des biberons ou encore des tickets de caisse, a rassuré les consommateurs. Pourtant, son substitut, le bisphénol S, est toujours présent dans les emballages alimentaires. Celui-ci est actuellement montré du doigt. Une fois ingéré, il se retrouve dans la circulation sanguine à des taux 250 fois plus élevé que le bisphénol A.



