"Platform shoes" : elles reviennent à la mode mais sont mauvaises pour notre squelette

"Ces chaussures peuvent effectivement poser un problème en raison de leur rigidité", affirme celui qui est aussi posturologue. "Car, par définition, le pied est mobile. Lorsque l'on décompose la marche, on observe trois phases : la phase taligrade, soit le moment où l'on pose le talon, la phase plantigrade, où tout le pied est en contact avec le sol, puis la phase digitigrade, où le pied est uniquement en appui sur l'avant. C'est à ce moment-là que les orteils fléchissent et nous propulsent vers l'avant."





Or sur ces chaussures, la semelle est tellement épaisse qu'elle empêche le pied d'effectuer ces mouvements. Immobilisés, les muscles et articulations qui le maintiennent et lui permettent de se mouvoir ne travaillent plus. "Le pied est constamment à plat et on marche en passant uniquement d'une phase plantigrade à une autre phase plantigrade", résume David Bonnet. "Cela va perturber toute la posture, qui s'équilibre habituellement grâce aux informations transmises au cerveau par les pieds. Celles-ci lui indiquent dans quelle position se trouve le corps pour adopter un bon équilibre." Sans ces données, les genoux, les hanches et le dos vont mal compenser, entraînant différentes douleurs, comme des lombalgies. "Il faut considérer que les pieds sont les fondations de l'édifice. S'ils sont gênés, les étages supérieurs vont être affectés."