Plus d'un million de travailleuses exposées à des solvants dangereux pour elles et leur fœtus en France

Lors de cette étude, réalisée à partir de données datant de 2013, trois grandes familles de solvants ont été étudiées : les solvants oxygénés (alcools, cétones-esters, éthylène glycol, éther éthylique, tétrahydrofurane (THF)), les solvants pétroliers (white-spirits et autres coupes légères aromatiques (WS), gazoles, fiouls et kérosène (GFK), essence carburant, benzène, essences spéciales et autres solvants pétroliers aliphatiques (ES)) et les solvants chlorés (trichloroéthylène, chlorure de méthylène, perchloroéthylène, chloroforme).





15 % des travailleuses en âge de procréer, dont une majorité de 15-29 ans, sont exposées aux solvants oxygénés, 1 % aux solvants pétroliers et 0,1% aux solvants chlorés. "Pour les solvants pétroliers, on observe une évolution de l’exposition selon les classes d’âge en forme de U, avec les 25-34 ans globalement moins exposées (8,8‰) alors que les 15-19 ans et les 40-44 ans le sont davantage (respectivement 11,9‰ et 11,4‰)", détaille le BEH.