"Je ne pouvais pas attendre la loi Macron" : le parcours en solo de Karine, 38 ans, pour faire congeler ses ovocytes en Espagne

Déborah Schouhmann-Antonio est thérapeute et coach en périnatalité. Chaque jour, celle qui est aussi l'auteure du livre "Infertilité, mon guide vers l'espoir" (éditions Jouvence) reçoit et accompagne dans son cabinet des femmes qui ne parviennent pas à avoir d'enfant. Si, au-delà du suivi thérapeutique, la professionnelle est parfois en mesure de proposer des solutions accessibles et autorisées par la loi, cela n'est pas toujours le cas. Certaines de ses patientes, dans l'impossibilité de faire un enfant dans l'immédiat à cause d'un souci de santé ou encore parce qu'elles n'ont pas encore trouvé le bon partenaire, souhaitent par exemple faire congeler leurs ovocytes. Une pratique seulement accessible en France aux femmes qui souhaitent faire une FIV, en cas de don d'ovocytes ou de pathologies susceptibles d'altérer la fertilité, comme une endométriose sévère ou un cancer.





Des restrictions que la mission parlementaire sur la loi de bioéthique, dont le rôle est de préparer le débat législatif qui doit avoir lieu avant l'été, voudrait voir levées : elle préconise ce mardi, outre la levée de l'anonymat des donneurs de sperme ou l'assouplissement des recherches sur l'embryon, l'ouverture de la PMA aux couples de femmes et aux femmes seules, comme Emmanuel Macron s'y était engagé pendant sa campagne. Une promesse que Déborah Schouhmann-Antonio attend de pied ferme. "Ça existe déjà, donc ça serait quand même plus simple de le faire chez nous, avec une loi claire et qui, en plus, protège les femmes. Nous sommes à la traîne en France sur ce sujet-là." Aujourd'hui, elle avoue parfois devoir conseiller aux femmes qu'elle rencontre de se rendre à l'étranger. "De toute façon, en général, elles y ont déjà pensé", note-t-elle. Karine, 38 ans, fait partie de ces femmes.