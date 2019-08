Poids, caries... Comment la santé des ados a évolué depuis la fin des années 2000

18,2% des élèves de troisième sont effectivement concernés par le surpoids et plus d'un quart d'entre eux (5,2%) sont obèses. Ces proportions étaient respectivement de 17% et 3,8% en 2009.





Si la hausse est significative, elle touche davantage les filles. En 2009, elles étaient 17% à présenter un poids trop important et 3,8% à être obèses. Huit ans plus tard, elles sont 20% en surpoids et 5,4% concernées par l'obésité. Chez les garçons, la surcharge pondérale reste stable, avec 17% des élèves concernés en 2009 comme en 2017. L'obésité gagne en revanche un point (de 3,8 % en 2009 à 4,7 % en 2017).





Cette différence de genre peut s'expliquer de plusieurs façons. D'une part, les filles sont deux fois plus nombreuses que les garçons à déclarer ne "jamais" ou "rarement" prendre un petit-déjeuner. Or celui-ci est crucial pour éviter le grignotage tout au long de la journée. De plus, alors que l’Académie des sciences suggérait en 2013 de ne pas excéder deux heures par jour devant les écrans à l’adolescence - activité qui, pratiquée en excès, peut également avoir un impact sur la quantité et la qualité du sommeil et être facteur de surpoids -, la moitié des filles passe au moins 4 heures devant les écrans en semaine, contre 3 heures pour la moitié des garçons. "Ces écarts de consommation s’expliquent par un usage différencié des écrans selon le sexe : les filles ont tendance à privilégier les réseaux sociaux, accessibles, notamment, de leur téléphone portable et les garçons les jeux, plutôt sur écrans fixes", explique la Drees dans son rapport. Les filles ne sont aussi que 67% à déclarer pratiquer un sport, contre 81% des garçons.