Polémique autour de l'âge de Jeanne Calment : combien de centimètres perd-on au cours de sa vie ?

"C'est tout à fait possible" quand, en moyenne, nous perdons cinq à six centimètres en vieillissant, assure-t-il. Avant de tempérer : "Mais à condition d'avoir une bonne qualité et une bonne hygiène de vie". Car s'alimenter correctement et pratiquer une activité physique régulière est primordial pour conserver sa tonicité musculaire et osseuse. Ce sont en effet les muscles et les os qui vont jouer sur la perte de taille. "La maturité musculaire et osseuse est atteinte autour de la vingtaine, expose le gériatre. Puis à partir de la soixantaine, le corps va se mettre à rapetisser tout doucement". Deux mécanismes en sont responsables : l'ostéoporose et la sarcopénie.