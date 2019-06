Pollens et pollution : alerte rouge

Actuellement, 26 départements sont en alerte rouge pour risque d'allergie aux pollens. Ajouté à cela, de fortes températures qui impactent la qualité de l'air et qui augmentent les risques de pollution. En effet, à cause de l'ozone, certains polluants se fragmentent et peuvent s'infiltrer facilement dans les poumons, mais ils vont également se déposer sur les pollens que l'on inhalera par la suite. Quels sont les risques pour nos poumons ? Comment s'en prémunir ? Quels sont les traitements pour les allergies ?