Mode avion, WiFi coupée, filtre pour compteur Linky... Peut-on vraiment se protéger des ondes électromagnétiques ?

Pour quelques euros, il est possible d'acquérir un petit patch anti-ondes à installer au dos de son téléphone portable. Mesurant quelques centimètres, ces dispositifs promettent d'abaisser le niveau d'émission des ondes électromagnetiques de votre appareil. Mais pour Paul Mazet, ils pourraient dans certains cas aggraver les choses. "Un téléphone va adapter son niveau de puissance en fonction de sa qualité de réception. À cause du filtre, il va émettre plus de puissance et plus d’ondes", indique-t-il. Un phénomène confirmé par une enquête de la répression des fraudes (DGCCRF) datant de 2015. Pour Paul Mazet, choisir un téléphone qui émet le moins possible en regardant son indice de débit d'absorption spécifique (DAS) est la meilleure solution. Plus celui-ci est faible, moins les rayonnements sont puissants. Utiliser un kit main-libre permet aussi de réduire la quantité d'ondes auxquelles la tête est exposée lors d'une conversation téléphonique.