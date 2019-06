Pour votre santé, mieux vaut rester assis à votre bureau que devant votre télé

Lors de leurs travaux, les chercheurs de la Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons ont suivi plus de 3.500 participants sur 8 ans et demi. Tous étaient Afro-Américains, une population, indiquent les scientifiques dans un communiqué, qui a davantage de risques de souffrir de maladies cardiaques. Ils ont préalablement indiqué combien de temps ils passaient assis devant la télé et au travail, ainsi que le temps passé à faire de l’exercice au quotidien.





A la fin de l’étude, les chercheurs se sont aperçus que les personnes qui passaient plus de quatre heures par jour devant leur télé avaient 50% de risques en plus d’être victime d’un accident cardiovasculaire et de mourir, comparé à ceux qui la regardaient moins de deux heures par jour. En revanche, ceux qui passaient le plus de temps assis au travail avaient les mêmes risques pour la santé que ceux qui regardaient le moins la télévision.