Pourquoi la chirurgie esthétique attire-t-elle autant les jeunes ?

JT 20H - Plus de 1 400 opérations de chirurgie esthétique ont lieu chaque jour dans notre pays. Les jeunes sont plus nombreux à se faire opérer que les personnes de 50 à 60 ans. Comment expliquer ce phénomène ?

De plus en plus de jeunes ont recours à la chirurgie esthétique dans l'Hexagone. Liposuccion, injection, augmentation mammaire, opération du nez, et même des fesses, ... Dans une clinique de Marseille, les 18-30 ans représentent plus de la moitié de la patientèle. Mais que cherchent-ils exactement ?



