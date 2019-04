Épuisement, violences sexuelles, suicide... Les conséquences dramatiques du sous-diagnostic de l'autisme chez les femmes

Marie Rabatel mène un combat sans relâche. Diagnostiquée autiste lorsqu'elle était adolescente, cette femme de 44 ans se bat tout d'abord pour elle, pour s'accrocher à la vie qui ne l'a pas épargnée. Victime de harcèlement scolaire et de crimes sexuels, elle est aujourd'hui plongée dans un état de stress post-traumatique dû à un viol qu'elle n'a pu et su verbaliser, jusqu'à ce qu'il resurgisse dans son corps et dans sa mémoire bien des années après.





Au travers de l'association francophone des femmes autistes (AFFA) qu'elle a cofondée, Marie Rabatel se bat aussi pour les autres, pour la reconnaissance de la place dans la société des femmes handicapées, et plus particulièrement autistes, et contre les violences qu'elles subissent. Pour celles qui n'ont pas eu la chance, comme elle, d'être diagnostiquées et qui souffrent d'un mal-être permanent et insondable, les rendant davantage vulnérables. Car l'autisme féminin peut encore trop facilement passer entre les mailles de la science.