Pourquoi les femmes ont besoin de plus de sommeil que les hommes

Lors des premiers mois de vie de l'enfant, et surtout en cas d'allaitement, la jeune maman connaît là encore un sommeil perturbé qui donne lieu à un besoin de dormir plus longtemps. D'après une étude de l'Université britannique de Warwick menée sur plus de 2500 femmes et près de 2200 hommes, une femme perd en moyenne 40 minutes de sommeil par nuit dans l'année qui suit l'arrivée de son bébé. Les trois premiers mois, la perte de sommeil peut même monter jusqu'à 1 heure par nuit. Pour les pères, ce manque ne culminerait qu'à 13 minutes par nuit.