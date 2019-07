Pourquoi vous devriez marcher plus souvent pieds nus l'été

"Le pied contient plus de 72.000 terminaisons nerveuses et 200 récepteurs au cm², c’est énorme ! insiste Gil Amsellem. "La richesse sensorielle du pied ne se retrouve nulle part ailleurs." Altérée par le port des chaussures, cette sensibilité est pourtant essentielle à la perception de la position du corps dans l'espace et donc à notre bon équilibre, quel que soit le terrain.





La stimulation des terminaisons nerveuses et des récepteurs permettrait d'autre part, selon les préceptes de la réflexologie, de libérer le corps de ses tensions. Cette médecine traditionnelle chinoise considère en effet le pied comme une carte miniature du corps humain, dans laquelle chaque zone correspond à un organe ou à une partie de ce corps. "Le pied est une véritable télécommande. Quand ça ne va pas, quand on a une migraine, quand on a besoin de se débarrasser de tensions, il faut se connecter à la terre, insiste Gil Amsellem. Cela s'appelle le "Earthing" ou le "Grounding". C’est un vrai courant de pensée et de faire qui envahi les Etats-Unis, l’Allemagne…"