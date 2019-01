Pourquoi vous ne devez pas (forcément) prendre des antibiotiques en cas de gastro-entérite

En ce début d'année, plusieurs régions enregistrent un dépassement du seuil épidémique de la gastro-entérite : les Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Grand Est apparaissent en rouge sur la dernière carte de France de circulation du virus publiée par le réseau Sentinelles.





Malgré la violence des symptômes et le désagrément qu'ils peuvent causer, il n'est dans la grande majorité pas nécessaire de prendre des antibiotiques. Le médecin et chercheur au réseau d'observation des maladies et des épidémies Open Rome Jean-Marie Cohen nous explique les dangers de leur prescription abusive.