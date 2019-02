Poux : on a trouvé LA formule radicale naturelle pour les éradiquer

"Attention, les poux sont de retour !" Comme certains parents, vous avez peut-être aperçu vous aussi cet écriteau qui vous a hérissé les poils à l'entrée de la classe de votre enfant. Chaque année, c'est la même chose : régulièrement, les poux font leur grand retour. Et difficile d'y échapper quand votre enfant est petit. Alors avant qu'ils n'infestent toute votre maison, dépêchez-vous d'agir. Et au delà des produits vendus en pharmacie (parfois très onéreux, et dont l'efficacité n'est pas toujours avérée), sachez qu'il existe aussi une recette naturelle et infaillible, composée d'huiles essentielles. Celles-ci contiennent chacune jusqu'à 200 molécules actives différentes, alors que les produits chimiques, en général, en contiennent une seule.





On le sait, en prévention, l'huile essentielle de lavandin fonctionne très bien. Et en traitement curatif aussi, même si la recette est un peu plus complexe. Une ancienne pharmacienne nous livre la formule magique, applicable pour toute la famille dès l'âge de 3 ans :