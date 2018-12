Près d'1 femme sur 3 atteinte d'un cancer du col avait un frottis normal : pourquoi le test HPV est-il si peu utilisé en France ?

Contacté par LCI, le ministère des Solidarités et de la Santé affirme attendre les résultats de travaux actuellement en cours à la Haute autorité de santé (HAS) pour déterminer la place du test HPV en prévention primaire. Celle-ci n'avait pas, en 2004, conclu à la pertinence de la mise en place de ce test dans le dépistage du cancer du col de l'utérus, estimant que les données disponibles ne permettaient pas d'en évaluer l'efficacité.





La HAS doit également s'exprimer sur les techniques qui pourraient permettre d'augmenter la spécificité de ce test, afin qu'il détecte le moins de "faux positifs" possible. Car, si les recherches de l'Institut national du cancer (INCa) "ont mis en évidence l’efficience de l’utilisation du test HPV en dépistage primaire tous les 5 à 10 ans chez les femmes de plus de 35 ans", il n'en est pas de même pour les femmes plus jeunes. Le pic d'infection au papillomavirus (oncogènes, ou non) se situe en effet aux alentours de 25 ans. D'après la HAS, ce test qui vise à détecter ces virus pourrait donc conduire à un sur-diagnostic chez les jeunes femmes, en identifiant des infections qui auraient été spontanément régressives, "induisant des colposcopies et des interventions inutiles, avec un retentissement possible sur le déroulement des grossesses à venir" et notamment sur la fertilité.