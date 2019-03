Près d'un Français sur quatre boit trop d'alcool : attention à ne pas dépasser le plafond "deux verres"

Une campagne d'information contre les ravages de l'alcool sur la santé est lancée ce mardi. Dans une vidéo, un message délivré rappelle le seuil à ne pas dépasser pour une consommation raisonnable : "pour votre santé, c'est maximum deux verres par jour, et pas tous les jours".





Dans le Baromètre de Santé publique France 2017 (25.319 personnes interrogées au total), publié dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) dédié à l’alcool paru mardi, il est noté que 25% des Français de 18 à 75 ans boivent au-delà des repères de consommation d'alcool à moindre risque. Plus précisément, 19,2% des sondés ont déclaré avoir bu plus de 2 verres d’alcool en une journée au moins une fois au cours de la semaine précédente, 9,7% avoir ingurgité plus de 10 verres d’alcool au cours des sept derniers jours et 7,9% avoir consommé de l’alcool plus de cinq jours sur sept. Quelles sont les conséquences de cette surconsommation ? La publicité est-elle un moyen de prévention efficace ? Ce sont les questions sur lesquelles le docteur Gérald Kierzeck se penche dans sa chronique de la Matinale de LCI en tête de cet article.