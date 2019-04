Une nouvelle arme 100% naturelle et "made in Marseille" contre les acariens

Nathalie Hagège, fondatrice de la start-up et docteur en biologie moléculaire, a commencé seule à développer ce produit à la demande du fabricant de couettes Dodo en 2001. Il lui demande de travailler sur une alternative aux produits toxiques utilisés dans le secteur, qui soit hypoallergénique et sans risque pour la santé humaine. Elle fait alors de "petits tests" dans son laboratoire avec de l'extrait de margousier. "Je me suis dit que si ça marchait sur les pucerons, ça devait marcher sur les acariens", raconte-t-elle à l'AFP.





Bingo, la recette mise au point fonctionne. La chimiste dépose le brevet du ProNeem en 2003. Après des années de travail acharné, la PME, qui emploie aujourd'hui quinze personnes, décroche en 2018 l'autorisation de mise sur le marché européen. Une première pour une TPE et pour un insecticide dans le domaine de la literie. "Ça nous permet non seulement de commercialiser partout en Europe mais aussi de rayonner en Chine où on a de plus en plus de clients", se réjouit Nathalie Hagège, qui espère aussi conquérir le marché américain. En France, Carrefour, BHV, La Redoute, Le Printemps ou encore Le Bon Marché ont déjà collé la petite étiquette "ProNeem" sur certains de leurs oreillers ou housses de couettes.