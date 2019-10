Psoriasis : une "révolution" en marche dans les traitements contre la maladie

Depuis les années 2000, de nouveau traitements voient le jour et constituent, pour la dermatologue, "une sorte de révolution". Appelés biomédicaments, ces traitements d'origine biologique ont la capacité d'utiliser les ressources naturelles du corps humain pour combattre une maladie. Dans le cas du psoriasis, les anticorps que représentent ces médicaments sont dirigés contre les protéines de l'inflammation impliquées dans le psoriasis. "Cela se présente sous forme de seringues ou de stylos, comme les stylos à insuline pour les patients diabétiques, et cela s'administre en sous-cutané. Ces traitements doivent être maintenus plusieurs années pour permettre la mise en rémission des patients", indique la professionnelle.

Depuis, la recherche se poursuit et les protéines capables d'être visées par ces médicaments sont de plus en plus nombreuses. Les premiers biomédicaments, les anti-TNFα, ont permis d'obtenir des résultats spectaculaires bloquant l'action de la protéine TNF-α, qui joue un rôle dans l’induction et la persistance du psoriasis. "Il existe désormais quatre traitements de ce type", précise Émilie Sbidian. Par la suite, plusieurs autres traitements ont été mis sur le marché, ciblant les protéines IL12, IL23, IL17, rendant la lutte contre le psoriasis plus aisée. "Ce sont des médicaments de plus en plus efficaces. Les participants inclus dans les essais thérapeutiques ont 40 à 60% de chances d'avoir 90% d'amélioration avec les dernières molécules. C'est extrêmement important puisque avec les premiers biomédicaments, les anti-TNF, on était plutôt sur 20 à 30% de chances d'avoir 90% de chances d'amélioration", rapporte la dermatologue.