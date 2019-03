Pyrénées : la sève de bouleau, un élixir miracle à la sortie de l'hiver

La sève de bouleau est une eau miraculeuse aux vertus drainant, diurétique et dépuratif. Elle est riche en vitamine, en sel minéraux, et très excellente pour les cheveux. Contre le stress également, ses adeptes ne jurent que par elle. Dans les Pyrénées, sa récolte bat en ce moment son plein. Un producteur de sève de bouleau récolte 800 à 1 000 litres par jour.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 31/03/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 31 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.