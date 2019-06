Qu'est-ce que l'insuffisance ovarienne précoce, cette maladie qui touche 1% des femmes avant 40 ans ?

AVANT L'HEURE - La ménopause se déclare en moyenne à 51 ans. Mais elle arrive parfois beaucoup plus tôt... Une femme sur cent expérimenterait ainsi l'insuffisance ovarienne précoce avant l'âge de 40 ans. Cette maladie, qui diffère par son caractère non définitif de la ménopause physiologique, comporte pourtant les mêmes symptômes et les mêmes risques pour la santé.