Qu'est-ce que la chimiothérapie par aérosol, qui donne un nouvel espoir aux malades du cancer ?

Pour l'heure, la Pipac est proposée en plus du suivi d'une chimiothérapie classique et s'adresse uniquement à des malades atteints d’une carcinose péritonéale, soit un cancer disséminé dans le péritoine. Cette légère membrane recouvrant l'ensemble des intestins ne présente que peu de vaisseaux, ce qui rend assez peu efficace une chimiothérapie qui passe par le sang.





Une fois au bloc, endormi par anesthésie générale, le patient se fait inciser l'abdomen sur quelques centimètres. De l'air est ensuite introduit entre deux couches du péritoine pour former une cavité où est projetée la chimiothérapie sous forme de fines gouttelettes. Une micro-caméra, préalablement introduite, surveille le bon déroulement de l'opération pendant que chirurgiens, anesthésiste et infirmières sortent de la salle opératoire, du fait des risques d'inhalation en cas de fuite. L'air qui forme la poche est ensuite évacué et les incisions recousues. L'opération est à répéter trois fois à six semaines d’intervalle.