Qu’est-ce que la dysplasie cléidocrânienne, cette maladie dont souffre l’un des acteurs de Stranger Things ?

"J’ai subi plusieurs interventions chirurgicales pour extraire des dents de l’intérieur de mes gencives." C’est par ces mots que Gaten Matarazzo, 17 ans, l’un des acteurs stars de la série "Stranger Things" (il y joue le personnage de Dustin), a commenté ces derniers jours sa nouvelle opération chirurgicale, lui qui est atteint d’une dysplasie cléidocrânienne.

Il s'agit d'une maladie génétique, causée par la mutation du gène RUNX2, qui impacte le développement osseux. Elle touche environ 1 personne sur 1 million, estime le site Orpha.net, spécialisé dans les maladies rares. Elle se caractérise par "une aplasie des clavicules avec des épaules étroites et tombantes pouvant être rapprochées à l’avant […] et un large spectre d’anomalies dentaires, comme une dentition anormale, des dents surnuméraires, une éruption retardée de la dentition définitive et une persistance des dents primaires", explique le site. Le jeune acteur annonce lui s’être fait retiré "14 dents qui poussent dans les gencives" ces derniers jours.

En plus des dents, d’autres malformations peuvent apparaître suite à cette maladie. Il peut s’agir d’un front large et plat, de doigts effilés, de pouces courts et larges, d'une petite taille, d'une scoliose ou encore de pieds plats, énumère Orpha.net. En revanche, ni l'espérance de vie, ni les fonctions cognitives des individus malades ne sont impactées.