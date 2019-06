Qu'est-ce que la fibromyalgie, cette maladie dont souffre Whitney, la jeune finaliste de "The Voice" ?

Les symptômes de cette maladie sont nombreux et pesants. D'une personne à une autre, ils varient et se manifestent plus ou moins intensément. Les plus récurrents s'avèrent être des douleurs musculaires et articulaires, un état de fatigue persistant, des troubles du sommeil, un état dépressif, des fourmillements dans l’ensemble des membres inférieurs, des troubles digestifs, des maux de tête. "Une fois acquis, tu l’as à vie. C’est considéré comme un handicap. Dans mon cas, j’ai été diagnostiquée quand j’avais trois ans", a raconté Whitney auprès du HuffPost, alors que cette pathologie touche en général les individus entre 30 à 60 ans.





Selon le site officiel de l'Assurance Maladie, au début de son apparition, la douleur peut être localisée, puis s’étendre à tout le corps. Les régions les plus sensibles sont proches de la colonne vertébrale : la nuque, les épaules, les omoplates, le bas du dos et les hanches. Les muscles sont tendus et ressentis comme durs et contractés. Les personnes atteintes de fibromyalgie peuvent voir leurs symptômes être aggravés par les efforts, le froid, l’humidité, les émotions et le manque de sommeil.