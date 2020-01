Qu’est-ce que la maladie de Pica, ce trouble alimentaire dont souffre l’héroïne du film "Swallow" ?

C’est le médecin qui peut diagnostiquer le Pica. Première condition pour être considéré comme atteint : avoir plus de 2 ans. Avant cet âge en effet, il est possible de penser que l’enfant est en plein développement, et que le fait d’amener des objets non-comestibles à sa bouche n’a rien d’anormal. Au-delà, manger des objets peut être un signe de la maladie. Autre condition : que la durée de consommation des objets insolites soit d’au moins un mois.

Comme dans le film "Swallow" (avaler, en anglais), il arrive que cette maladie apparaisse pendant la grossesse, sans raison connue. Mais selon le manuel MSD, "elle survient souvent chez des personnes atteintes d’autres troubles mentaux qui gênent le fonctionnement social. Ces troubles comprennent l’autisme, le déficit intellectuel et la schizophrénie".