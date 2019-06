Qu'est-ce que le syndrome d'Ehlers-Danlos, surnommé la "maladie du chewing-gum" ?

"Si la majorité des formes a une symptomatologie modérée, dans d’autres cas, le syndrome d’Ehlers-Danlos apparaît comme une maladie qui peut être, à certains moments de la vie, très handicapante", notamment en raison des souffrances importantes et de l'exclusion sociale qu'elle cause, précise l’association Sed1+. La multiplicité des symptômes et leur caractère "intermittent" peuvent en effet être difficilement compréhensibles pour l’entourage, mais aussi pour les médecins. Margot, dont les manifestations du syndrome ont débuté vers 7 ans, n'a été diagnostiquée qu'au lycée, après deux ans d'errance médicale suite au renforcement des symptômes. Mais, assure-t-elle, "ce n'est presque rien" comparé à ce que vivent d'autres patients qui échappent au diagnostic toute leur vie. "Tout ceci contribue à isoler, à culpabiliser, ces patients qui ne comprennent plus ce qui leur arrive", déplore de son côté le professeur Hamonet.