Qu'est-ce que le SOPK, à l'origine de l'acné dont souffre EnjoyPhoenix ?

Le syndrome des ovaires polykystiques est caractérisé par une augmentation inhabituelle de la production d'hormones mâles (hormones androgènes) dans les ovaires. Cette hyperandrogénie perturbe la production d’ovules qui, au lieu d'être libérés au moment de l'ovulation, s'accumulent sous forme de follicules dans les ovaires. Un phénomène qui entraîne de nombreux dérèglements.





Une ovulation et des règles rares, voire absentes (aménorrhée) pouvant conduire à une infertilité font partie des principaux symptômes. Les femmes atteintes du SOPK peuvent aussi présenter une pilosité excessive, et comme, EnjoyPhoenix, de l'acné. Le réseau canadien pour la santé des femmes ajoute aussi l'anxiété et la dépression, un brunissement et un épaississement de la peau dans la région du cou, de l’aine, des aisselles et des replis cutanés ou encore la prise de poids et l'obésité à la liste des symptômes. "J'ai remarqué que je commence à prendre plus facilement de la graisse en haut qu'en bas alors qu'avant c'était le contraire et ça m'inquiète un peu", témoigne ainsi l'une des membres du groupe Facebook Green SOPK, qui compte 1.400 abonnés.