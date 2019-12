Qu’est-ce que le tremblement essentiel, dont souffre la chanteuse Clara Luciani ?

"J’ai une maladie qui s’appelle le tremblement essentiel". Dans les colonnes du Parisien, fin novembre, Clara Luciani a révélé souffrir d'une maladie neurologique. "C’est héréditaire, ma mère a ça aussi", a confié la chanteuse de 27 ans. Une maladie particulièrement handicapante, puisqu’elle cause des tremblements incontrôlables. "Je tremble toujours un peu et c’est accentué par le stress et la fatigue", a expliqué la musicienne.

Peu connue du grand public, cette maladie n’est pourtant pas si rare. 300.000 personnes seraient touchées en France, soit plus de 2 fois plus que Parkinson (environ 120.000 personnes). "30.000 sont même atteintes d’une forme sévère à invalidante", selon l’association des personnes concernées par le tremblement essentiel (Aptes). "Elle affecte principalement les bras et les mains mais peut aussi toucher d’autres parties du corps telles que le cou. C’est la pathologie la plus fréquente de mouvements anormaux", précise de son côté la fédération de la recherche sur le cerveau (FRC).