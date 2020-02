Petit garçon harcelé pour sa petite taille : "La recherche médicale contre le nanisme progresse"

"Donne-moi un couteau que je puisse me poignarder le cœur." Les mots de Quaden, un petit garçon de 9 ans, sont puissants. Atteint de nanisme, cet Australien est harcelé à l'école en raison de sa taille. En pleurs, il est filmé par sa mère, qui souhaite montrer aux yeux du monde "ce que produit le harcèlement scolaire". "Je dois le surveiller en permanence parce qu’il tente de se suicider", alerte-t-elle. Depuis la diffusion de cette vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, les soutiens au petit garçon se multiplient.

Mais ces cas de harcèlement sont-ils courants ? Comment les enfants atteints de nanisme sont-ils intégrés à l’école ? Quelles sont les solutions pour lutter contre ce fléau ? Pour le savoir, LCI a interrogé Violette, secrétaire adjointe de l’association des personnes de petite taille et membre du conseil national consultatif des personnes handicapées.

LCI : Quelle est votre réaction face à cette vidéo ?

Violette : Elle nous questionne, car c’est une problématique que nous avons au quotidien. Des enfants de petite taille ont du mal à être scolarisés ou sont victimes de harcèlement à l’école. C’est malheureux d’entendre un enfant qui veut mourir, alors que beaucoup de choses sont faites pour l’inclusion et le mieux-vivre ensemble. C’est un message très violent qui fait écho à la situation de nombreuses personnes en situation de handicap, enfants comme adultes. Je trouve particulièrement triste d’en arriver à ce stade pour pouvoir parler de cette différence, de sensibiliser et faire prendre conscience qu’il y a une réelle problématique sur l’intégration de la différence dans notre société.

Aviez-vous déjà entendu de tels propos venant d’un enfant ?

Non, jamais. Au sein de l’association, nous avons déjà vécu des situations où des personnes ne vont pas bien et sont isolées, mais jamais de pareils propos. Même s'il n’a peut-être pas la vision qu’un adulte peut avoir du suicide, mais c’est choquant. J’imagine très bien que le désespoir puisse traverser l’esprit. Je ne sais pas si un garçon de cet âge sait ce qu’implique un suicide. Mais il le dit parce qu’il ne sait plus quoi faire. C’est une manière de dire qu’il n’a plus aucune force et qu’il ne veut plus être de ce monde.