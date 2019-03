Quand les chirurgiens esthétiques partent à l'assaut d'Instagram pour attirer les jeunes

Même s'il existe une loi qui interdit aux médecins de faire de la publicité, certains chirurgiens esthétiques n'hésitent pas à diffuser sur les réseaux sociaux des photos de leurs patients avant et après. Le but est d'attirer une clientèle de plus en plus jeune qui rêve de ressembler à la dernière starlette à la mode, version Kim Kardashian.





Et ils ne s'en cachent même pas. "Les réseaux sociaux et plus récemment Instagram, ça contribue à augmenter les demandes de consultation", affirme le Docteur Philippe Letertre, chirurgien esthétique à Nice (Alpes-Maritime). Cette pratique est pourtant à la limite de la légalité, ce qui n'effraie en rien notre praticien : "C'est de l'info et pas de la pub", renchérit-il. "La pub, c'est le caractère payant et la mise en avant. Là, il n'y a aucune mise en avant".





Pourtant, "dans les faits ces médecins s'exposent à des interdictions d'exercer temporaires, voire à des radiations définitives", prévient Me Alexandre Blondiau. En réalité, les sanctions sont très rares. En France, 1 chirurgien sur 5 publie des photos sur les réseaux sociaux.