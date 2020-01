Que sait-on du mystérieux virus qui se propage en Asie ?

D’origine inconnue mais contagieuse, elle se propage comme une traînée de poudre. L'épidémie de pneumonie apparue le mois dernier dans un marché de poissons de Wuhan, dans le centre de la Chine, suscite des inquiétudes croissantes après le décès ce week-end d'une troisième personne et une augmentation significative du nombre de nouveaux cas, neuf patients étant pour l'heure dans un état critique. Actuellement, le virus poursuit sa route en direction du nord et du sud du pays et a même franchi ses frontières.

La souche incriminée est un nouveau type de coronavirus (MERS‐CoV), une famille comptant un grand nombre de virus. Ceux-ci peuvent provoquer des maladies bénignes chez l'homme (comme un rhume) mais aussi d'autres plus graves comme le Sras. Les symptômes du Sras ressemblent à ceux d'une pneumonie, avec une forte fièvre et divers problèmes respiratoires.

Les autorités sanitaires chinoises ont signalé ce lundi 20 janvier de nouveaux cas en dehors de la métropole de Wuhan : deux à Pékin et un autre à Shenzhen, la grande ville de l'extrême sud qui fait face à Hong Kong. Point commun à ces nouveaux cas, toutes les personnes contaminées s'étaient rendues à Wuhan ces dernières semaines. Dans cette métropole de 11 millions d'habitants, on compte actuellement près de 140 cas, le total atteignant par ailleurs désormais 198.

Les virus n'ont pas de frontières et celui-ci ne fait évidemment pas exception. Ce lundi 20 janvier, un expert gouvernemental chinois a reconnu, pour la première fois, que le virus pouvait être transmissible entre humains. "Comme nous, il prend l'avion", relève auprès de LCI Christophe Batéjat, responsable adjoint de la cellule d'intervention biologique d'urgence à l'Institut Pasteur. "Des contrôles sont menés dans les aéroports, avec des caméras thermiques ou des capteurs de température infrarouges, mais ils s'avèrent le plus souvent inefficaces", souligne ce spécialiste.

Hors des frontières du pays, le virus a été détecté à Séoul, en Corée du Sud, chez une Chinoise de 35 ans arrivée dimanche par avion depuis Wuhan. Les autorités sanitaires sud-coréennes ont révélé qu'elle avait consulté samedi à l'hôpital de Wuhan en raison d'un rhume. On lui avait prescrit des médicaments avant qu'elle ne s'envole pour l'aéroport de Séoul, où ses symptômes ont été détectés. Elle a été placée en quarantaine. En fin de semaine dernière, trois autres cas avaient été confirmés à l'étranger, dont deux en Thaïlande et un au Japon.

Oui à en croire Jean-Claude Manuguerra, de l'Institut Pasteur, qui en veut pour preuve que lors de la pandémie de Sras, "le virus avait été identifiés dans trente pays différents". Aujourd'hui selon lui, "il est fort probable qu'il arrive en Europe. De Chine à Paris, il n’y en a que pour 12 heures. En plus, à Wuhan, il y a de nombreuses relations avec la France et l’Europe".

La Direction générale de la santé (DGS) nous indique avoir pris des mesures afin d'éviter la propagation du virus à l'intérieur de nos frontières. "Des messages de précaution à destination des voyageurs se rendant à Wuhan depuis Paris ou au retour de Wuhan sont diffusés dans les avions pour les vols directs, et des affiches ont été disposées à l’aéroport de Roissy, précise-t-elle. "Conformément aux recommandations de l’OMS, aucune mesure de contrôle aux frontières n’a été prise. En fonction de l’évolution de la situation, si les recommandations de l’OMS changent, la France évaluera l’opportunité de mettre en oeuvre les mesures préconisées", ajoute-t-elle.

Les professionnels et établissements de santé ont été informés et des recommandations sur la prise en charge d’éventuels cas en France leur ont été délivrées, explique-t-elle. "Des procédures existent pour faire face à ce type de situation spécifique et permettre la prise en charge de tout cas suspect, possible ou confirmé dans des bonnes conditions pour lui et pour les soignants. Les patients potentiellement touchés par le 2019-nCoV seront pris en charge dans l’un des établissements identifiés sur le territoire français pour la prise en charge des cas possibles et confirmés de MERS-CoV", assure-t-elle.