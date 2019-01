Quels cancers sont les plus fréquents dans votre région ? Les autorités sanitaires publient une cartographie inédite

D'après les informations recueillies, les Hauts-de-France sont globalement la région la plus touchée. Selon le rapport qui leur est consacré, il existe "une sur-incidence et une sur-mortalité par cancers de l’œsophage, de la lèvre-bouche-pharynx et du côlon-rectum dans les deux sexes, de la prostate, du poumon, du foie et de la vessie chez l’homme, et du sein chez la femme". Celle-ci est aussi concernée par une sur-mortalité par cancers de la vessie et du foie. "Une partie importante des cancers en sur-incidence dans les Hauts-de-France présente certains facteurs de risque en lien avec le mode de vie comme les consommations de tabac, d'alcool et la surcharge pondérale", notent les experts. Depuis 1997, Le Nord-Pas-de-Calais est la zone française présentant une prévalence d’obésité parmi les plus élevées du territoire, la consommation de fruits et légumes y étant notamment faible.





Plus à l'ouest, "la région Pays-de-la-Loire se classe en deuxième position des régions métropolitaines les plus touchées par le cancer chez l'homme, après les Hauts-de-France". L'un des principaux facteurs serait la consommation d'alcool "plus fréquente qu’au plan national", explique le rapport. Les cancers qui y sont liés, à savoir lèvre-bouche-pharynx, œsophage et foie, y sont plus répandus. La Bretagne souffre elle aussi d'un nombre de cas et/ou une mortalité supérieurs à la moyenne nationale pour les cancers liés à la consommation d'alcool, mais aussi de tabac.