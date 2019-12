Des capsules de café rappelées en magasin à cause "de morceaux de plastique dans les tasses des consommateurs"

Si vous avez acheté des capsules de café ces derniers temps, prenez garde. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a lancé cette semaine un avis de rappel de capsules de café issues de différentes marques à cause d’une "fragilité" du produit. Les marques concernées sont Casino, Leader Prince et Franprix.

La DGCCRF explique que les capsules "peuvent casser sous l’effet de la pression et entraîner la présence de morceaux de plastique dans la tasse des consommateurs". Elle demande aux utilisateurs ayant acheté ces produits à "ne pas les utiliser" et "les rapporter en magasin". Dans le détail, six lots de 16 capsules Casino sont concernés, trois de Leader Price et deux de Franprix.