Réforme du 100% santé : les prothèses auditives du dispositif sont de bonne qualité, se félicite l’UFC-Que Choisir

Le dispositif "100% santé" est entré en vigueur le 1er janvier dernier et doit, à partir de l’année prochaine, proposer un reste-à-charge zéro pour les soins dentaires, optiques et auditifs. En attendant, il permet déjà de s’équiper notamment de prothèses auditives avec un reste-à-charge de 750 euros maximum (contre environ 1.400 euros sans). Mais que valent vraiment ces prothèses, à choisir parmi une gamme imposée et restreinte ? Pour le savoir, l’UFC-Que choisir, l’association de défense des consommateurs, a publié ce jeudi les résultats d’un test inédit mené en laboratoire, "pour s’assurer que cette baisse du reste-à-charge ne se fait pas au détriment de la qualité". Et ils sont encourageants.

Selon l’UFC, "les audio-prothèses '100% santé' se sont en effet révélées d’une efficacité équivalente à celle des modèles plus chers en fonctionnement automatiques". "Si des différences de qualité notables existent entre appareils, elles ne sont pas liées à leur prix", indique l’association. "Les modèles se distinguent en revanche par leurs options (rechargeables ou à piles, Bluetooth, précision des réglages...), plus nombreuses et évoluées sur les modèles haut de gamme. Si ces options peuvent présenter un intérêt pour les malentendants, leur absence ne remet pas en cause la qualité des prothèses '100% santé'."