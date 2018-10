Rendez-vous médicaux : une si longue attente...

Il nous faut six jours en moyenne pour obtenir une consultation chez un généraliste et beaucoup plus chez des spécialistes, comme un cardiologue (50 jours) ou un ophtalmologiste (80 jours). Une étude récente du ministère de la Santé confirme notamment les difficultés d'accès aux soins. Or, la situation risque de se compliquer davantage au vu des déserts médicaux et de la démographie qui continue à croître. Que faire pour améliorer la situation ? A découvrir également : deux semaines après son opération pour un cancer de la prostate, Jean Pierre Pernaut va mieux. A noter que 70 000 cas sont estimés chaque année dans le pays.