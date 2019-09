Rentrée : la chasse aux poux est ouverte !

ÇA VOUS TENTE ? - L'arrivée des poux est le cauchemar de tous les parents pendant la rentrée. Toutefois, il existe de multiples moyens pour venir à bout de ces petits insectes.

La rentrée des classes est synonyme d'invasion de poux. Il existe toutefois plusieurs traitements pour les éradiquer. L'utilisation d'un peigne à poux est considérée comme la plus efficace. Cet outil évite notamment l'application d'insecticides et de produits chimiques agressifs sur le cuir chevelu. Cependant, d'autres solutions plus modernes sont également en vente, comme le peigne électrique, avec ou sans aspirateur. Les masques à base de produits naturels sont aussi recommandés. Puis, d'autres parents préfèrent opter pour les instituts spécialisés.



