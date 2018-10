Gastro, pieds-mains-bouche, roséole, varicelle... Ces maladies que peut contracter votre enfant en collectivité

Lorsqu'il fait sa première rentrée, votre enfant ne dispose pas de toutes les armes pour combattre les bactéries et virus présents en milieu scolaire. Son système immunitaire, encore fragile, n'est pas assez familier avec les maladies qui prolifèrent en collectivité pour savoir y faire face correctement. Une infection n'est alors pas rare, et savoir la reconnaître et y réagir est alors impératif. LCI vous détaille les plus courantes d'entre elles et vous indique comment les traiter.