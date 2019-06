VIDÉO - Insomnie sévère : le calvaire de Richard, l'homme qui ne dort que "10-15 minutes par nuit" depuis 18 ans

Depuis 2001, Richard n'a connu aucune nuit réparatrice. Il a tout testé et rien ne marche. Sa fatigue permanente l'empêche d'avoir une vie sociale et de travailler. Interviewé ce dimanche dans l'émission de TF1 "Sept à huit", il raconte ne dormir que "10-15 minutes par nuit", soit quelques heures tout au plus par semaine.





Une absence de sommeil qui l'empêche d'être maître de son quotidien : Richard peut tomber d'épuisement en pleine journée, ce qui le pousse alors à dormir entre deux et trois heures seulement. Il explique que le début de son quotidien infernal remonte au moment où il a créé son entreprise il y a dix-huit ans. Très vite, le succès le pousse à travailler toujours plus, toute la journée et même la nuit. Une pression énorme qui le poussera dans le cabinet de son médecin. Avec émotion, Richard évoque l'arrêt de travail qui en a découlé : "quelque chose s'est cassé".