Rougeole, syphilis, tuberculose... Pourquoi ces maladies oubliées font leur retour

LCI : Comment expliquer ce retour en force de certaines maladies ?





Eric D'Ortenzio : "Ces dernières années, j'ai l'impression que l'on assiste à une augmentation de la précarité chez certaines populations, ce qui représente un terrain favorable pour le développement du scorbut et de la tuberculose. Concernant cette dernière, l'incidence [le nombre de cas, ndlr.] a clairement augmenté ces dernières années. La bactérie passe par les postillons, par voie aérienne, d'une personne à l'autre. Et la promiscuité favorise évidement cette transmission. Les personnes défavorisées, qui vivent dans la rue, dans des camps ou dans une habitation insalubre sont les plus fragiles. Le scorbut, lié à un déficit en vitamine C, concerne là encore des gens en situation précaire et qui n'ont pas les moyens de manger tous les jours des fruits et légumes. C'est un déficit très extrême.





Pour la rougeole, nous observons une recrudescence des cas depuis quelques années en France et en Europe et cela est clairement dû à l'absence d'une bonne couverture vaccinale. Pour que la maladie ne se propage pas dans la population, il faut que celle-ci soit au-dessus de 90%, voire 95%. Et actuellement, nous sommes en France en-dessous de 80%. Cela est d'une part dû au mouvement anti-vaccins, mais aussi aux personnes nées avant que le gouvernement ne recommande la vaccination pour la rougeole en 1983 et qui ne se sont jamais fait vacciner.





La syphilis tire de son côté son origine d'un relâchement de la prévention concernant les maladies transmissibles sexuellement. On avait, grâce aux campagnes, réussi à baisser l'incidence de la maladie, mais l'affaiblissement de l'attention engendre la reprise de cette maladie contagieuse.





Si le choléra est de nouveau émergent en Algérie, la maladie n'a en fait jamais vraiment disparu. Il y a des épidémies régulières en Afrique, en Inde ou en Haïti. Le virus est présent dans certaines communautés et en fonction des conditions d'hygiène, de l'alimentation en eau, ça peut resurgir. En Algérie, ce serait lié à une source d'eau qui n'était pas forcément bien contrôlée. En France, il peut arriver que des cas importés de choléras fasse irruption mais il est quasiment impossible que l'épidémie s'y installe, vu le niveau d'hygiène qu'on a dans le pays".