Sa maladie de Lyme a défié tous les tests de dépistage, Laura nous raconte son calvaire de 8 ans

Tout commence en 2009, lorsque Laura Arnal, se fait piquer par une tique lors d'un voyage dans le Connecticut, aux États-Unis. Le parasite est si petit que la jeune femme de 35 ans ne s'en rend pas compte. "J’ai dû la gratter à un moment sans m’en rendre compte et je l’ai coupé en deux", suppose-t-elle. Aucun érythème migrant, cette fameuse tâche rouge censée mettre la puce à l'oreille, ne fait non plus son apparition à la suite de cette piqûre. "Il n'y avait rien qui pouvait me mettre sur la piste facilement."





Dès le lendemain la vacancière ressent les premiers symptômes : fatigue, sensation de mal-être, fièvre… Elle n'y prête pas beaucoup attention. "On trouve toujours de petites excuses et on a autre chose à faire." Mais rapidement, les symptômes se multiplient : crampes, vives douleurs aux dents, aux oreilles, tachycardie, démangeaisons... "Au bout d’un an j’avais quelque chose qui arrivait tous les trois jours et de façon plus ou moins terrible", se souvient-elle. Aucun des médecins qu'elle consulte n'en comprend la cause. "Ils trouvaient tous des excuses, donc je me les trouvais aussi. Je me les inventais."