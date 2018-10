Grippe : faites-vous partie de ceux qui peuvent se faire vacciner en pharmacie à partir de samedi ?

Malgré un objectif de santé publique fixé à 75%, moins de 50% des personnes à risque se font chaque année vacciner contre la grippe. Pour parvenir à une meilleure couverture vaccinale, le ministère de la Santé a annoncé dans un décret rendre accessible la vaccination en pharmacie et par des infirmiers à davantage de personnes, et ce dans plus de régions.





L’année dernière, une expérimentation avait été lancée en Auvergne Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine et concernait toute la population pour qui le vaccin était recommandé - plus de 65 ans, patients atteints de certaines maladies chroniques comme le diabète et l'insuffisance cardiaque ou respiratoire, personnes souffrant d'obésité morbide, etc, soit "plus de 12 millions de personnes", selon le ministère -, excepté les femmes enceintes et les personnes se faisant vacciner pour la première fois. Cette année, ces deux dernières catégories de patients auront elles aussi accès à la vaccination en pharmacie et auprès d’un infirmier en Auvergne Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine, mais aussi désormais dans les Hauts-de-France et en Occitanie.