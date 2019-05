Crèmes solaires : des filtres UV retrouvés en quantités importantes dans le sang

En 2008, les centres américains de contrôle et de prévention des maladies avaient analysé des échantillons d'urine et montré que 97% contenaient de l'oxybenzone, rapporte CNN. D'après une autre étude, suisse cette fois, la substance se retrouverait aussi dans le lait maternel. En analysant ses effets, les scientifiques ont suggéré au fil de leurs travaux un lien potentiel entre l'oxybenzone et un niveau de testostérone plus faible chez les adolescents, une variation hormonale chez les hommes ou encore un poids anormal chez les nouveau-nés.