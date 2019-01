Ils sont présents dans les jouets, les vêtements et les petits pots : comment protéger votre bébé des perturbateurs endocriniens ?

Le gouvernement a présenté lundi 14 janvier son plan de lutte contre les perturbateurs endocriniens. Parmi les mesures annoncées, la création d'un site d'information sur le sujet en 2019 et la publication d'une liste de ces substances susceptibles d'interférer avec le système hormonal, classées en trois catégories, "suspecté", "présumé" et "avéré" d'ici 2021. Des échéances qui paraissent encore trop lointaines lorsque l'on repense à cette enquête du magazine 60 millions de consommateurs, qui, l'année dernière, a fait analyser par un laboratoire indépendant les mèches de cheveux d’un panel de 43 enfants et adolescents de 10 à 15 ans. Toutes contenaient des perturbateurs endocriniens.





Ces substances, qui interfèrent avec l’action des hormones chez l’être humain, sont suspectées de provoquer des cas de malformation du fœtus, de puberté précoce chez les adolescents, de modifications comportementales chez les jeunes enfants (autisme, hyperactivité) ou encore de cancers. S'en protéger est donc une nécessité, et ce dès le plus jeune âge. LCI vous indique quels sont les bons comportements à adopter avant et après votre grossesse. Les substances que vous assimilez, même avant la conception, sont en effet susceptibles d’avoir des répercussions sur l’enfant.