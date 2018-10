Médecins : les spécialistes chez qui vous obtenez le plus et le moins vite un rendez-vous

Pour obtenir un rendez-vous chez un médecin, les patients français ont tout intérêt à être… patients. Selon une étude réalisée entre 2016 et 2017 auprès de 40.000 personnes et publiée le 8 octobre par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), les délais d’attente pour consulter peuvent varier d'une journée à plus de six mois selon les praticiens.





Le professionnel de santé pour qui les patients attendent le moins n’est autre que le médecin généraliste. Le délai, de la prise de contact au rendez-vous, est de 6 jours en moyenne. Pour le radiologue ou le pédiatre, il faut respectivement attendre en moyenne 21 et 22 jours. Le temps d’attente monte à 28 jours pour le chirurgien-dentiste, à 44 jours pour le gynécologue et grimpe à 50 jours pour le cardiologue. Les dermatologues et les ophtalmologistes, eux, décrochent la palme du temps d’attente le plus long avec en moyenne 61 jours et 80 jours.