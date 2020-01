Homéopathie moins remboursée, "tests angine" en pharmacie… Ce qui change pour votre santé au 1er janvier

Qui dit nouvelle année dit nouveautés. Dans le domaine de la santé, quelques changements notables entrent en vigueur à partir de ce mercredi 1er janvier et pourraient bien impacter directement votre quotidien. Interdiction de produits nocifs, baisse du remboursement de l’homéopathie, nouvelles obligations dans les établissements recevant du public... Tour d’horizon.

C’est le grand changement de cette nouvelle année : la baisse du remboursement de l’homéopathie. En juin dernier, la Haute autorité de santé avait rendu un "avis défavorable au maintien du remboursement" des médicaments homéopathiques, compte tenu notamment "de l’absence de démonstration d’efficacité" et de "leur impact sur la santé publique". Avis écouté par Agnès Buzyn. En juillet, la ministre des Solidarités et de la Santé a annoncé l’arrêt de la prise en charge du remboursement des médicaments homéopathiques à partir du 1er janvier 2021, dans un an.

Mais la procédure de radiation de la prise en charge par l’Assurance maladie est progressive, et débutera dès 2020. Ainsi, à partir de ce mercredi, l’homéopathie ne sera plus remboursée qu’à 15%, contre 30% jusqu’alors. Le déremboursement total sera lui effectif au 1er janvier de l’année suivante.