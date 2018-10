VIDÉO - La gastro, cette maladie qui peut vite mettre en danger les tout-petits

Chez l'enfant et particulièrement le nourrisson, il est important de prendre la gastro-entérite très au sérieux. Car de trop nombreux vomissements et selles peuvent mener en seulement quelques heures à une déshydratation et à une hospitalisation. Chez le nourrisson, une visite rapide chez le médecin est obligatoire. "Pour les plus grands, il faut respecter une hygiène et une diététique au niveau alimentaire (riz, bananes...). Une visite chez le médecin n'est pas forcément obligatoire. En revanche, s'il ne fait que vomir, a une odeur d'acétone au niveau de l'haleine, qu'il ne s'alimente pas et qu'il est faible, il faut consulter", explique Anne Piollet.





D'autre part, comme le virus circule par les mains, il est indispensable de régulièrement se les laver pour éviter la contamination d'autres enfants (ou adultes). N'oubliez pas non plus de nettoyer les jouets et de nettoyer la cuvette des WC et la désinfecter après chaque passage de l’enfant malade.